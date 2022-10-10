RUM BASINI: Kıbrıslılar 'iyot hapı' alabilir...

Alithia gazetesi “Akkuyu ve Ukrayna Kıbrıs’tan Çok Uzakta- Kıbrıslıların İyot Hapı Alması İçin Hiçbir Sebep Yok- AB Nükleer Kullanılması Korkusuyla İyot Hapı Dağıtıyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, eldeki bilgilere dayanarak, hali hazırda Kiev’de olası bir nükleer saldırı için iyot hapları dağıtıldığını yazdı.

Avrupa Birliğinin, olası bir nükleer kazaya karşı büyük miktarda iyot hapı tedarik ettiğini ve bu hapları üye ülkelere dağıtmaya başladığını kaydeden gazete, Sağlık konularından sorumlu AB Komiseri Stella Kiriakidu’nun, acil bir nükleer durum için 5 milyon iyot hapı aldıklarını söylediğini iletti.

Hapları alacak ülkeler arasında Güney Kıbrıs’ın bulunduğunu da kaydeden gazete, Rum Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Konstantinos Athanasiu’nun, sağlıkla ilgili Avrupa İşbirliği çerçevesinde bir eylem planı oluşturulduğunu söylediğini de aktardı.

Nükleer tıp doktoru Sofoklis Sofokleus ise konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, faaliyete başladığı zaman Türkiye’deki Akkuyu nükleer santralinde gerçekleşecek olası bir kazaya atıfta bulunarak, Akkuyu’da gerçekleşecek olası bir kazada, Kıbrıs’ın bulunduğu mesafenin doğrudan bir tehlikeye oldukça uzak olduğunu dile getirdi.

Sofokleus, böyle bir durumda da insanların panik ve endişeye kapılması için bir sebep olmayacağını sözlerine ekledi.