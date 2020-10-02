Rum basını: Koronavirüs okullarda ve futbol camiasında yayılmaya devam ediyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan 17 Koronavirüs vakasının arasında futbol camiası mensupları ile öğrencilerin bulunduğunu yazdı.

Gazete, dün açıklanan 17 pozitif vakadan ikisinin Larnaka’daki okullarda öğrenci olduklarını belirtirken, Limasol’da ise bir özel okul öğrencisinin ailesinde pozitif vakaya rastlanması sebebiyle okulun bugün açılmadığını aktardı.

Haravgi gazetesi ise, dün açıklanan vakalardan ikisinin yurt dışından gelen kişiler olduklarını, diğerlerinin ise “Etniko Ahnas” ve “ASİL Lisis” takımlarının futbolcuları ve temaslıları olduklarını yazdı.