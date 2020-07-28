Rum Basını: Limasol'daki vakalar düşündürmeye devam ediyor

Limasol’daki son zamanlarda yeme-içme alanlarında ve spor yapılan yerlerdeki asemptomatik hastaların yol açtığı koronavirüs vakalarının yetkilileri yoğun endişe içerisine soktuğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Limasol, Canı Burnunda” başlıklı haberinde, gerek Rum Sağlık Bakanlığı’nın, gerekse epidemiyoloji uzmanlarının, Limasol’da son günlerde koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine, Güney Kıbrıs’taki pandeminin yeniden canlandığına yönelik endişe taşıdığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta, önceki dönemdeki olumlu epidemiyolojik olguların, önleyici tedbirlerden dolayı, korona virüsün aşıldığı imajı yarattığını yazan gazete, Limasol’da, koronavirüs vakalarının artışının önlenmesi için bir karantina uygulanmasının en son çözüm olarak düşünüldüğünü belirtti.

Habere göre, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis, bölgeye karantina uygulanmasının en son çözüm olarak görüldüğünü belirtirken, böylesi bir olumsuz gelişmenin yaşanmaması için herkesin elinden geleni yapacağını söyledi.

Nikolaidis, belediye olarak devletin ilgili birimleriyle sürekli temas halinde olduklarını ve durumu sürekli değerlendirdiklerini ifade etti.

Bölge sakinlerine pandeminin maalesef henüz ortadan kalkmadığını anımsatan Nikolaidis, herkesin, yerel makamların ve özellikle halkın kendi üzerine düşenleri yapması gerektiğini vurguladı.

Nikolaidis, bir başka açıklamasında ise genel bir gevşemenin bulunduğunu, bunun sadece Limasol değil, tüm Güney Kıbrıs’la ilgili olduğunu, bununla birlikte Limasol için riskin daha fazla olduğunu söyledi.

Limasol’da çalışan ve sürekli gidip-gelen yabancının çok bulunmasına bağlı olarak yoğun bir sirkülasyon bulunduğunu söyleyen Nikolaidis, ciddiyet, kararlılık, sosyal mesafe ve bireysel korumaya gereksinim olduğunu da anımsattı.

BİLİM KURULU ΤΕDİRGİN

Alithia gazetesi, bir başka haberinde Limasol’da tespit edilen vakaların, Rum Bilim Kurulu’nda tedirginlik yarattığını ancak endişe taşımadığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Avrupa Üniversitesi’nin enfeksiyon uzmanı, patolog Doç. Konstantinos Tsiutis, yaptığı açıklamada, makul bir endişenin var olabilmesi için vaka sayısının çok kısa sürede fırlamasının gerektiğini belirtti.

Tsiutis, günde her bin testte 5 vaka görülürse ve bu ilerleyen günlerde de devam ederse, o zaman katı önlemlerin alınmasından söz edilebileceğini söylerken, şu anda epidemiyolojik durumun araştırıldığını ve artan denetimlerin yapıldığını ifade etti.

Bir tedirginliğin söz konusu olduğunu çünkü bazı vakalarda, enfekte kaynağının tespit edilemediğini ve 20 gün önce başladığından yayılma görüldüğünü ifade eden Tsiutis, 20 gün sonra enfekte kaynağının ne olduğunun belirlenmesinin zor olduğunu da söyledi.

Rum Bilim Kurulu üyesi Petros Karayiannis ise yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve korona virüsten korunmaya yönelik önlemlerde endişe verici bir gevşemenin söz konusu olduğunu belirtti.

Karayiannis, ardı ardına 2-3 gün 10’un üzerinde vaka tespit edilmesi halinde durumların endişe verici boyuta geleceğini söyledi.

Karayiannis tedbirlerin bırakıldığını, özellikle sahillerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını, antiseptik kullanılmadığını hatta kucaklaşma, tokalaşma gibi durumların da yaşandığına dikkat çekti.

YENİ VAKALAR LİMASOL’DAN

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta yapılan bin 855 test neticesinde 3 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, 3’nün de Limasol bölgesinden olduğunu yazdı.

Toplam vaka sayısının bin 60’a çıktığını yazan gazete, vakalardan 1’nin Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve kısa bir süre önce ülkesi Filipinlerden dönen ve ev karantinasında olan bir kadın olduğunu belirtti.

Gazete, Limasollu olan diğer 2 vakanın ise, 24 Temmuz’da tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu da yazdı.

TEST YAPMAYI RET EDEN ÇİFT

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Mikonos Adası’ndan, Baf Havalimanı’na, küçük çocuğu ile birlikte gelen Kıbrıslı Rum çiftin, rastgele test için alınacaklarını duydukları zaman olay çıkarttığını yazdı.

Bahse konu çiftin, Baf Havalimanı personeline yoğun tepki gösterdiğini yazan gazete, çiftin testi yapmayı ret ettiğini ve kargaşaya neden olduklarını belirtti.

Kadının, havalimanı personeline karşı tehditkar davranışlar sergilediğini ve bir çalışana saldırdığını belirten gazete, çalışanın ise polise şikayette bulunması üzerine bahse konu kadına polis tarafından dava okunduğunu da yazdı.

Habere göre, kadının eşi de Covid-19 ile ilgili talimatlara uymamakla suçlandı.