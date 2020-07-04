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Rum Basını: Mağusa’da İnsan Ticareti Çetesi

Rum polisinin, Perşembe günü trafik kontrolü için durdurduğu çift kabin van tipi araçtan 12 Mısırlı genç çıkması, “Kokkinohoria” (Kırmızıköyler) bölgesinde insan ticareti ve köle işçilik meselesini gündeme getirdiği bildirildi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 15:34
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Rum Basını: Mağusa’da İnsan Ticareti Çetesi

Rum polisinin, Perşembe günü trafik kontrolü için durdurduğu çift kabin van tipi araçtan 12 Mısırlı genç çıkması, “Kokkinohoria” (Kırmızıköyler) bölgesinde insan ticareti ve köle işçilik meselesini gündeme getirdiği bildirildi.

Fileleftheros “Mağusa’da İnsan Ticareti Çetesi… Kaçak Oldukları İçin Çok Az Ödeniyorlar” başlıklı haberinde çift kabin van araçta bulunan 4’ü kaçak 8’i çalışma izinli 12 genç Mısırlı’nın, polise, Rum şoförün kullandığı araçla nereye gittikleri, kendilerini Rum işverenlere pazarlayan bir acenteleri olup olmadığı ve ikamet yerleriyle ilgili sorulara cevap vermediklerini yazdı.

Gazete, Rum güvenlik makamlarının, Mısırlıların Güney’de kaçak ikametlerini ve ucuz iş gücü olarak Rum işverenlere sağlanmalarını organize eden bir insan ticareti çetesi ihtimali üzerinde durduğunu, keza meseleyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Bürosu’nun ele aldığını kaydetti.

İnsan ticareti çetesinin başında Mısırlı bir kişi bulunuyor göründüğüne dikkat çekilen haberde, Kırmızıköyler’de çiftçilik yapan Rumlar kaynak gösterilerek, “özellikle tarım, hayvancılık ve inşaat alanlarında kaçak ve aynı zamanda ucuz işgücü isteyenlerin başvurabileceği bir telefon numarası olduğu bölgede herkesin bildiği bir sır” ifadesini kullanıldı.

Habere göre Rum güvenlik makamları kaçak çalıştırılan Mısırlıların, şu veya bu şekilde Güney’de kaçak ikamet ettikleri, çalışma izinleri bulunmadığı için insan ticareti kurbanı olduklarına dikkat çekiyor. 

Haberde “Bu kişilere çalışma izinli yabancı işçilerden çok daha az para ödeniyor. Hiçbir sosyal güvenceleri olmadan çalıştırılan kişilere 20-25 Euro gündelik veriliyor. Bu paranın bir kısmını da, kendilerine iş sağlayan çete alıyor. Sonuç olarak bu insanlar aslında köle işçilerdir. Yani çok az para alıyorlar, çok uzun saatler çalıştırılıyorlar ve toplu halde çok düşük kalitedeki yerlerde kalıyorlar” bilgisi de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
İnsan TicaretiGöçmen
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