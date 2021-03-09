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Rum Basını: Resmen Yalanladılar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün, EastMed boru hattının güzergahının değişeceğiyle ilgili haberleri resmen yalanladığı bildirildi.

09 Mart 2021 Salı 14:20
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Rum Basını: Resmen Yalanladılar

Alithia gazetesinin “Miçotakis ile Anastasiadis’ten EastMed’e Dair Teyit” başlıklı haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, dün yaptığı açıklamada Anastasiadis ile Miçotakis’in telefonda görüştüklerini ve Miçotakis’in, boru hattının güzergahının değiştirilmesinin hiçbir zaman konu edilmediğini söylediğini kaydetti.
Habere göre Kusios, Miçotakis’in, Yunanistan ile Mısır arasındaki görüşmelerin Mısır’daki doğalgazın Yunanistan’a götürülebilmesi için ek boru döşenmesiyle alakalı olduğunu söylediğini ifade etti.
Kusios, Anastasiadis ile Miçotakis’in Cenevre’de yapılacak olan gayrı resmi 5+1 konferansı, 25 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısını ve EastMed boru hattı projesini görüştüklerini kaydederek, Miçotakis’in Anastasiadis’i 24-25 Mart’ta yapılacak olan kutlamalara davet ettiğini, Anastasiadis’in de bu daveti kabul ettiğini belirtti.
Gazete, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün, Kahire’de konuyla ilgili önemli temaslarda bulunduğunu ve akabinde Güney Kıbrıs’a giderek Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.
Haberde, diplomatik kaynaklara göre Dendias’ın Kahire’deki temaslarından “oldukça memnun kaldığı” ve EastMed ile ilgili sıkıntılar giderildiği gibi, Mısır ile Türkiye arasında sınır belirleme anlaşması imzalanmayacağının netleştirildiği ifade edildi.

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