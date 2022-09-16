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Rum Basını: Türk sığınmacı tutuklandı

Paralimni’de Pazartesi akşamı, ismi açıklanmayan bir Türk sığınmacının, iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

16 Eylül 2022 Cuma 13:02
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Rum Basını: Türk sığınmacı tutuklandı


Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın 47 yaşındaki İngiliz’i kaçırarak, şiddet tehdidiyle, İngiliz’in eski karısı olan 46 yaşındaki Norveç uyruklu kadının evine getirdiğini; İngiliz’i burada ciddi şekilde darp ettiğini ve kendisini durdurmaya çalışan kadına da vurduğunu yazdı.

Gazete, Türk’ün, Norveçli kadınla ilişkisi olduğunu kaydederken, kadının polisi aradığını ve polis ekiplerinin olay yerine geldiği sırada, Türk sığınmacının balkondan atlayarak kaçtığını belirtti.

Türk sığınmacının ertesi günü bulunarak gözaltına alındığını ve dün de mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 8günlük tutukluluk emri verildiğini kaydeden gazete, İngiliz adamla Norveçli kadının hastanede tedavi gördüğünü yazdı.

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