Rum basını Türkiye'deki seçimi böyle duyurdu: "AKP değil ittifak kazandı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda galip gelmesi, bugünkü Rum gazetelerine geniş bir şekilde haber oldu.



Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’dan Boz Galibiyet… Türkiye’yi İkiye Ayrılmış Bırakan Seçim Bahsini Kazandı” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Türkiye’deki “Milliyetçi Partinin bozkurtlarının verdiği desteğin”, hem ülkenin başkanlığı, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) çoğunlukla ilgili olarak, Recep Tayyip Erdoğan’ı, siyasi ve seçimle ilgili maceralardan koruduğu yorumunda bulundu.



Erdoğan’ın balkon konuşmasını “Türk Halkı Bana Direktifi Verdi” başlığıyla aktaran gazete, seçim haberlerine ise “Mühürlü Sultan- Erdoğan Seçim Bahsini Kazandı- İnce’den Suçlama- Seçmenlerin Sandıklara Gelişi Kana Bulandı- AKP Değil İttifak Kazandı” başlıklarıyla yer verdi.



HRİSTODULİDİS



Rum kesiminin konuyla ilgili ilk tepkisinin ise Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten geldiğini yazan gazete, Hristodulidis’in dün gece Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamada, “müzakerelerin yeniden başlamasına yardım edecek koşullar meydana getirilmesini umduğunu” söyledi.



“Müzakerelerin derhal yeniden başlamasına ilişkin perspektiflerin araştırılması için, hemen onay verilmesi umudu var olduğunu” dile getiren Hristodulidis, Türkiye’deki milliyetçi partinin yükselişine de atıfta bulunarak, devamla “Kıbrıs sorununun milliyetçi partinin esaslı bir role sahip olmak isteyeceği konulardan biri olmamasını umalım” ifadesini kullandı.



Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise, Erdoğan’ın açık ve net zaferinden söz eden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı’nın erken seçim tercihini haklı çıkardığını dile getirdi.



Türkiye’deki milliyetçi partinin, oranlarını net bir şekilde artırmasına da özellikle vurgu yapan Hristodulidis, devamla, Erdoğan’ın son dönemdeki tutumuna, seçimlerle ilgili çıkarlara hizmet edilmesi şeklinde yaklaşıldığını belirtti.



Şimdi tarafların niyetlerinin ortaya çıkması için, BM Genel Sekreteri’nin geçici temsilcisinin gönderilmesine onay verilmesini umduklarını ifade eden Hristodulidis, Meclis konusunda ise, Erdoğan’ın milliyetçilerle işbirliği yapması gerekeceğini ve bu durumun ise, önümüzdeki dönem içerisinde analiz edilmesi gerekecek bazı koşullar meydana getirdiğini ekledi.



DİĞER GAZETELER



Haravgi gazetesi ise “Tayyip Erdoğan Türkiye’de Egemen” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhalefetin seçime hile karıştırılması suçlamaları ve terör ortamı arasında, ilk turdan Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilmeyi başardığını yazdı.



Erdoğan koalisyonunun TBMM’de de çoğunluğu sağladığını kaydeden gazete, Erdoğan’ın polemiğine rağmen “Kürt yanlısı HDP’nin” yüzde 10 barajını geçtiğini ve Meclise girmeyi garantilediğini belirtti.



Gazete seçim haberine “Erdoğan Galibiyetiyle Güçlenmiş Başkanlık Üstleniyor- Erdoğan’ın Polemiğine Rağmen Kürt Yanlısı Parti Meclis’te- Seçim Merkezlerinde Kavgalar- Erzurum’da Üç Ölü- Erdoğan’ın Büyük Zaferi- İlk Turdan Yeniden Seçildi, Öte Yandan Koalisyonu Meclis’te de Kazandı- İnce Seçim Sonuçlarının Anadolu Ajansı Tarafından Şişirildiği Suçlamasında Bulundu- Hile ve Terör Suçlamaları Arasında Ölüler” başlıklarıyla geniş yer ayırdı.



Alithia gazetesi ise, “Erdoğan’ın İlk Turdan Zaferi” başlığıyla ilk sayfadan yer verdiği haberinde, Erdoğan’ın seçim anketlerini yalanlayarak, ilk turdan beş yıllığına başkan seçildiğini yazdı.



Seçime hile karıştırıldığı suçlamaları yapıldığını yazan gazete, “Erdoğan İlk Turdan Egemen” başlığıyla iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Erdoğan’ın, Türkiye’de dün gerçekleştirilen kritik başkanlık seçimlerinde tam anlamıyla egemen olduğunu belirtti.



Gazete konuyla ilgili haberlere “Erzurum’da Üç Ölü- Muhalefet Seçimlere Hile Karıştırıldığı İçin Bağırıyor” başlıklarıyla da yer verdi.



Politis gazetesi ise “Erdoğan’ın Milliyetçi Ağırlıkla Galip Olması” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye’deki seçimlerde aynı şeylerden biri daha olduğunu ve AKP’nin gücünü teyit ettiği yorumunda bulundu.



“Türklerin istikrara oy verdiklerini ve Kemalistlerin gücünün de arttığı” yorumunda bulunan gazete, “Kürt yanlısı HDP’nin” ise cezaevinden 62 koltuğu garantilediğini ifade etti.



Gazete seçimlerle ilgili haberlere “Milliyetçilerin Oylarıyla Birincilik- Erdoğan’ın Türk Kamuoyundaki Dinamiği Tartışılmaz- Muharrem İnce Hile Suçlamasında Bulunuyor- Yüzde 30 Oranındaki Kemalistlere Rağmen Muhalefet Zayıf- Selahattin Demirtaş’ın Kürt Yanlısı Halkların Demokratik Partisi Açısından 62 Koltuk ve Yüzde 11’le Başarı- Despotluk ile İstikrar Arasında- İstanbul’da Korku- Değişim Umudu- Kuşadası’nda Muharrem İnce’yi Destekliyorlar- Kürtler Erdoğan’dan Yana” başlıklarıyla geniş yer ayırdı.

