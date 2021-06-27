Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Hırsızlıkla suçlanıyor
Hırsızlıkla suçlanıyor
Eşini ve kızını dövdü
Eşini ve kızını dövdü
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Rum basını: “Türkiye’nin AB zirvesindeki destekçisi Almanya”

Kathimerini gazetesi, Kıbrıs Rum kesiminin zirve çerçevesindeki taleplerinin ve girişimlerinin Almanya engeline takıldığını iddia etti. Gazete, Türkiye'nin AB zirvesindeki destekçisinin Almanya olduğunu aktardı.

27 Haziran 2021 Pazar 13:01
0 Okunma
Rum basını: “Türkiye’nin AB zirvesindeki destekçisi Almanya”

Rum basını, AB Zirve Toplantısı ve akabinde alınan kararlara ilişkin değerlendirmelerine bugün de devam ederken; Kathimerini gazetesi, Kıbrıs Rum kesiminin zirve çerçevesindeki taleplerinin ve girişimlerinin Almanya engeline takıldığını iddia etti.

Gazete, “Bu El Kurtuldu-Hesaplar Açık – Berlin Kıbrıs Sorunuyla Olumlu Gündemin İlişkilendirilmesine Müsaade Etmedi” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, Güney Kıbrıs’ın daha önceki kazanımlarını, AB Zirve Toplantısı’nda korumayı başardığını; ancak Kıbrıs sorununun Türkiye-AB olumlu gündemiyle ilişkilendirilmesini, Almanya sebebiyle başaramadığını ileri sürdü.

Gazete, Almanya’nın, Türkiye-AB ilişkilerinde Kıbrıs sorununun belirleyici olmasının önüne geçtiğini; Avusturya, Yunanistan, İrlanda, Belçika ve Lüksemburg’un Rum tezlerini desteklemelerine karşın diğer ülkelerin Almanya’nın görüşünü benimsediklerini ifade etti.

Rum hükümetinin büyük umutlarla bel bağladığı Fransa’nın son anda 180 derece dönüş yaparak Almanya’yı desteklediği vurgulanan haberde, Güney Kıbrıs’ın Almanya’yla, Türkiye’yle Gümrük Birliği’nin düzeyinin yükseltilmesi ve olumlu gündem konularındaki hesabının ise, sonbahar veya daha sonraki dönemde görülmek üzere açık kaldığı yorumunda bulundu.

Gazete, Rum tarafının, Gümrük Birliği konusunda veto hakkını korumayı başardığını, ayrıca zirvenin sonuç bildirgesinde Kıbrıs sorunu ve kapalı bölge Maraş konusunda daha iyileştirilmiş ifadelerin yer almasını sağladığını da iddia etti.

Alithia gazetesi konuya ilişkin benzer ifadelerle yer verdiği haberini, “Türkiye Kıbrıs Sorunu Konusunda Takip Edilmesi Devam Edecek – AB’nin Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri Karşısındaki Gevşek Tutumu” başlıkları altında okuyucuya yansıttı.

Fileleftheros gazetesi ise, “Olması Gerekenler İçin Dahi Koşuşturma” başlığı altında verdiği yorum haberinde, AB Zirve toplantısı sonuç bildirgesinde “makul olarak yer alması gereken ifadeler için bile yoğun çaba serf edildiğini” yazdı.

Gazete, AB Zirve Toplantısı’nın AB liderlerinin sürekli kendilerini tekrar ettikleri bir yere dönüştüğünü iddia ederken, sonuç bildirgesinin ilk şeklinde Kıbrıs sorununun çözümü şekli ve BM kararlarının dahi yer almadığını yazdı.

Gazete, Rum diplomasisinin yoğun girişimleri sonrasında Kıbrıs sorununun çözüm şekli ve BM kararlarına ilişkin ifadelerin rapor taslağına girdiğini belirterek, raporda “makul olarak yer alması beklenen unsurlar için dahi yoğun çaba saf edilmesi gerektiğini” ifade etti.

Gümrük Birliği’nin gidişatı konusundaki kararların Avrupa Konseyi’nin yetkisinde kalmasını “olumlu bir unsur” şeklinde değerlendiren gazete, Türkiye’nin sonuç bildirgesinden memnun olmadığı iddiasında da bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTürkiyeAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petridis: “Geçitkale'deki Türk UAV’larına karşı önlem alıyoruz”
Petridis: “Geçitkale'deki Türk UAV’larına karşı önlem alıyoruz”
Kutlama yapmak isterken parmaklarını kaybetti!
Kutlama yapmak isterken parmaklarını kaybetti!
Güney'de 3 kişiye bıçaklı saldırı
Güney'de 3 kişiye bıçaklı saldırı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim