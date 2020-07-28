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Rum Basını: Türkiye’ye daha sert yaptırımlar

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, doğalgazla ilgili “mücadelede” Türkiye’ye daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

28 Temmuz 2020 Salı 11:16
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Rum Basını: Türkiye’ye daha sert yaptırımlar

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, doğalgazla ilgili “mücadelede” Türkiye’ye daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Alman radyo kanalı “ARD”ye röportaj veren Kusios, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve AB’nin buna net şekilde, daha sert yaptırımlar uygulamak kaydıyla tepki göstermesi gerektiğini iddia etti.

Habere göre Kusios, AB’nin şu ana kadar gerçek anlamda sınırlarını koruduğunu göremediklerini ifade ederek, bu sınırların “Kıbrıs ile Yunanistan” olduğunu kaydetti.

Kusios, AB’nin birçok kez Türkiye’yi yabancı sulardaki sondaj faaliyetleri nedeniyle kınadığını ve birtakım yaptırımlar uyguladığını; ancak bu yaptırımların Türkiye’nin pek fazla “canını yakmadığını” belirtti.

Yaptırımların ekonomi, ticaret ve diğer alanlara genişlemesi gerektiğine işaret eden Kusios, Türkiye’nin mali açıdan AB’ye bağlı olduğunu öne sürerek, bu baskı aracının AB tarafından kullanılması gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Rum Hükümet SözcüsüKiriakos KusiosDoğalgazTürkiyeDoğu Akdeniz
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