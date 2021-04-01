Rum Basını Yazdı: EOKA'dan güç alma çağrısında bulundular

Fileleftheros gazetesinin haberine göre DİKO, EOKA mücadelecilerinin kendilerine bugüne kadarki en güçlü şey olan “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni miras bıraktığını kaydederek, Kıbrıs sorununun gayriresmî beşli konferans arifesinde içinde bulunduğu kritik kavşakta, “bölünme” ve iki devletliliği ileri götürmeye çalışan Türkiye karşısında EOKA mücadelecilerinden güç alma çağrısında bulundu.

Habere göre Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise, “Kıbrıs halkının bir süper güce karşı ayaklandığını ve jeopolitik olgulara meydan okuyarak özgürlük-kendine yetme talep ettiğini” belirtti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin açıklamasında ayrıca, “Kıbrıs ve Kıbrıs halkının özgürlüğünü kısıtlayacak, Türklerin tahrikkâr taleplerinden uzak bir çözüm istiyoruz” denildi.