Rum basını yazdı : “HUVARDA BAŞKAN”

Politis “ ‘Huvarda’ (cömert) Başkan” başlıklı haberinde, Anastasiadis tarafından ihdas edilen Araştırma, Turizm, Denizcilik ve Sosyal Yardım müsteşarlıklarında görev yapanların bakan kadar maaş aldığı, tüzüğünün Rum meclisinden geçmesi halinde çok yakında bir de Kültür Müsteşarlığı ihdas edileceğini yazdı. Her bir müsteşarlık altında, yıllık 600 bin Euro’yu bulan masrafla genel müdürlük (yıllık brüt 124 bin 497 Euro maaşla) de oluşturulduğuna da dikkat çekti.

Gazete müsteşarlıklar dışında “Cinsiyet Eşitliği Komiseri”, “Gönüllülük Komiseri”, “Dağ Köylerini Kalkındırma Komiseri” ve “Kamu Hizmetleri Reform Komiseri” de ihdas edildiğini belirtti. Haberde birkaç gün önce Rum meclisinin onayına sunulan 2002 bütçesi kaynak göstererek her bir müsteşar ve komiserin aldığı, toplamda yıllık 700 bin Euro’ya ulaşan maaş ve diğer ödeneklerin hem aylık hem yıllık, brüt ve net miktarlarını aktardı.