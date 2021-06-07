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Rum basını yazdı; "İşgal Rejiminden Yeni Meydan Okumalar"

Kapalı bölge Maraş’ta yapılan çalışmalar bugünkü Rum gazetelerinde “fotoğraflı” bir şekilde geniş yer buldu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:11
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Rum basını yazdı; "İşgal Rejiminden Yeni Meydan Okumalar"

Alithia gazetesi “Maraş’ta Yeni Yerler Açıyorlar- İşgal Rejiminden Yeni Meydan Okumalar- Maraş’ta Yeni Yerler Açmak İçin Yoğun Bir Şekilde Çalışıyorlar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, KKTC makamlarının, özellikle de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili ikinci bir gayriresmi konferansın toplanması olasılıklarını araştırdığı bir dönemde; BM, AB, ABD ve diğer ülkelerden gelen uluslararası tepkileri göz ardı ederek, kapalı bölge Maraş’taki meydan okumalarını sürdürdüğünü iddia etti.

Gazete haberinde kullandığı fotoğrafların, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin foto muhabiri Katia Hristodulu’nun, sınır kapılarının açıldığı geçtiğimiz cuma günü Maraş’a giderek çektiği fotoğraflar olduğunu da belirtti.

KKTC makamlarının hummalı bir şekilde çalıştıklarını ve kapalı bölge Maraş’ı inşaat alanına çevirdiklerini öne süren gazete, “Venüs” oteline doğru uzanan “Altın Sahil” plajının başka bir parçasının da açılmaya hazırlandığını ve bunun halka açık hale getirileceğini ileri sürdü.

Kapalı bölge Maraş’ta yapılan çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağını ilan ettiği ziyaretiyle bağlantılı olmasının ihtimal dışında olmadığını da kaydeden gazete, Erdoğan’ın bu ziyareti sırasında “tüm dünyaya yönelik önemli açıklamalarda bulunacağını” söylediğini anımsattı.

Gazete, açılacak olan sahil kısmının, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Kasım 2020 tarihinde ziyaret ettiği yer olduğunu da belirtti.

Gazete bu bölgenin artık halka açık olmadığını ve vatandaşların buradan geçemediğini de yazdı.

KKTC makamlarının kapalı bölge Maraş’ta bulunan ortaokul karşısındaki belediye bahçesinde de değişiklikler yaptığını ileri süren gazete, bahçenin temizlendiğini ve kullanılacak gibi göründüğünü iddia etti.

Haberde KİPE’nin foto muhabiri Katia Hristodulu’nun bölgeyi ziyareti esnasındaki izlenimlerine yer verilirken, konuyla ilgili haber Fileleftheros gazetesinde “Maraş’taki Çalışmalar Full Tempo- Venüs Oteline Yönelik Altın Sahil Plajının Yeni Bir Kısmı Neredeyse Hazır”, Politis’te ise “Altın Sahili Açmaya Hazırlar” başlıklarıyla yer buldu.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşMaraş
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