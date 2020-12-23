Rum Basını Yazdı: "Kıbrıslı Türklere 200 bin koronavirüs aşısı vereceğiz"

Politis'e göre İki Toplumlu Teknik Komite'nin yaptığı görüşme sonrasında, Covid-19'a karşı Avrupa Birliği onaylı aşı programı içerisinde Kıbrsılı Türkler de yer alacak.

1.2 milyon aşı programı içerisinde Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı açıklanırken, bu yönde KKTC ile aşı yönetimi hakkındaki verilerin de istendiğine dikkat çekildi.

Avrupa Komisyonu'nun, aşıların dağıtımı ve depolanması ile güvenliğinin sağlanması yönünde teknik komiteyi izleyeceği de ifade edildi.