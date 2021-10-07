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Rum basını yazdı: Türkler fakirleşiyor!

Alihia gazetesi, yukarıdaki başlık altında manşetten ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Korona virüs salgını sonrasında Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik sıkıntıların 2021 yılında yavaş yavaş aşılmaya başlanmasına karşın KKTC ekonomisinin gün geçtikçe daha kötü bir hal aldığı iddiasında bulundu.

07 Ekim 2021 Perşembe 12:28
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Rum basını yazdı: Türkler fakirleşiyor!
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Gazete söz konusu haberinde özetle, Güney Kıbrıs’ın korona virüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntıları kalkınmaya yönelik atılan adımlarla almakta olduğunu ancak aynı şeyin Kıbrıslı Türkler için söylenemeyeceğini yazdı.

Güney Kıbrıs ekonomisinin 2021 yılını yüzde 5,5 kalkınma hızıyla kapatmasının öngörüldüğünü, Ağustos ayında kayda geçen işsizlik oranının ise bir önceki aylara göre kayda değer bir düşüş gerçekleştirerek yüzde 4,4 olduğunu vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’taki asgari ücretin ilk altı ay için 870, aynı iş yerinde çalışılmaya devam etmesi durumunda ise aylık 924 Euro olduğuna dikkat çekti.

Tüm bunlara karşın KKTC’deki ekonomik koşulların günden güne kötüye gittiğini, “Göçmenlik, Kimlik ve Haklar Araştırma Merkezi” tarafından KKTC’de gerçekleştirilen bir araştırmanın Kıbrıslı Türklerin gelecekteki ekonomik durumları konusunda endişe içerisinde olduklarını gösterdiğini savundu.

Araştırmaya katılanların yüzde 79,29’unun, ev masrafların karşılamakta zorlandıklarını söylediklerini ifade eden gazete, Kıbrıs Türk basınına yansıyan haberlerin ise, kişi başına düşen gelirin büyük düşüş yaşadığını, asgari ücretin ise, birçok çaba sonrasında çok düşük bir düzeyde belirlenebildiğini öne sürdü.

Haberde, 2020’de KKTC’deki işsizlerin sayısının 14 bin 950 kişiyle yüzde 10,1 olduğu savunulurken, 2021 verilerinin daha yüksek olacağının öngörüldüğü ileri sürüldü.

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