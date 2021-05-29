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Rum Basını: Yeşil Hat Yakınlarındaki İşletmelere Maddi Destek

Güney Lefkoşa’da surlar içi bölgesinde yer alan ve yeşil hatta yakın konumda bulunan 18 özel işletmeye toplamda 700 bin Euro maddi destek sağlandı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:03
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Rum Basını: Yeşil Hat Yakınlarındaki İşletmelere Maddi Destek

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da surlar içi bölgesinde yer alan ve yeşil hatta yakın konumda bulunan 18 özel işletmeye toplamda 700 bin Euro maddi destek sağlandığını, desteklere ilişkin açıklamanın Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in katıldıkları bir törenle yapıldığını yazdılar.
Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nuris dün törende yaptığı konuşmada, yeşil hatta yakın bölgelerde yer alan kafe, restoran, mağaza vb. işletmelerin desteklendiğini belirtirken surlar içi bölgesinde yapılan bina ve yol tamiratlarına ilişkin bilgileri de aktardı.

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