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Rum Başkanlık Sarayı'nda virüs alarmı!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı haber verildi.

23 Mart 2021 Salı 13:11
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Rum Başkanlık Sarayı'nda virüs alarmı!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı haber verildi.

Papadopulos’un Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Rum Başkanlık Sarayında panik havası yaşandığını duyuran Rum haber kaynakları, Papadopulos’un gerekli tetkiklerden geçmek için Limasol hastanesine gittiğini belirtti.

Temaslı takibinin başladığını duyuran Rum haber kaynakları, Papadopulos’un yakın çalışma arkadaşlarının karantinaya alındığını, öte yandan ilgili protokoller uyarınca Rum Başkanlık sarayında çalışan ve Papadopulos’un temaslısı olarak addedilen herkese test yapılacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsRum Başkanlık Sarayı
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