Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Rum Başkanlık Sarayı’ndan Türkiye’nin Sondajı Konusunda Açıklama

Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti gerçekleştireceği yönündeki açıklamasına sert tepki gösteren Rum Başkanlık Sarayı, Türkiye’ye “tüm sondajları sona erdirme” çağrısında bulunduğu bildirildi.

16 Kasım 2019 Cumartesi 14:13
Rum Başkanlık Sarayı’ndan Türkiye’nin Sondajı Konusunda Açıklama

Fileleftheros gazetesi: “Başkanlık Meydan Okudu – MEB’deki Yasadışı Türk Eylemlerine Sert Yanıt” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişi arifesinde Türkiye’nin yeni sondajlar yapacağını duyurmasının Rum hükümetince sert tepkiyle karşılandığını yazdı.

Gazete, Rum Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada bu kez sert bir üslup kullanıldığını ve Türkiye’yi “tüm yasadışı faaliyetlerini sonlandırarak tüm sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çekmeye” çağırdığını yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı’nın açıklamasında, AB’nin Türkiye’ye uygulama kararı aldığı yaptırımlar hatırlatılarak, Türkiye’nin söz konusu faaliyetlerine müdahil olan tüm özel ve tüzel kişilere de bu faaliyetlerde yer almaktan vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu.

Türkiye’nin Karpaz yakınlarında gerçekleştireceği sondajın ve Oruç Reis gemisinin faaliyetlerinin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını çiğnediği” iddiası yinelenen açıklamada, “Türkiye’nin uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği” savunuldu.

KKTC’nin TPAO’ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürülen açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarını savunduğu açıklamasının da gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin haklarının en iyi şekilde korunmasının ancak Kıbrıs sorununa bulunacak bütünlüklü bir çözüme mümkün olduğu da öne sürüldü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de dün 15 Kasım KKTC’nin kuruluşu yıldönümü sebebiyle yayınladığı kınama mesajında benzer konulara değindi.

Anastasiadis yazılı açıklamasında, “Türkiye’nin niyetleri her ne olursa olsun, 25 Kasım tarihinde Berlin’de gerçekleştirilecek görüşme sırasında tam anlamıyla yapıcı ve olumlu olma yönündeki kararlığını ve siyasi iradesini hiçbir şeyin etkilemeyeceğini” öne sürdü.

Rum lider, Türkiye’nin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, müzakerelerin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığı iddiasında bulundu. Anastasiadis, üçlü görüşmede arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için “karşı tarafın da aynı iyi niyet ve olumlu ruhla ve müzakerelerin bir parçası olan konular hakkında önceden kararlar alınmasını talep etmeyen bir tutum sergilemesi gerektiğini” ifade etti.

Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi kararları, Zirve Anlaşmaları, AB normları ve AB’nin temel aldığı ilkelere dayanan bir çözüme bağlı olduğunu yineleyerek, bugüne kadar benimsemiş olduğu ilkelerle Kıbrıs Türk toplumunun endişelerine saygı gösterdiğini ve her türlü uzlaşmazlığın aşılması yönünde çabalamaya hazır olduğunu kanıtlamış olduğunu ileri sürdü.

Anastasiadis ayrıca, fonksiyonel ve kalıcı olmayan bir çözüme yol alacak hiçbir ilke ihlalini kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Rum Başkanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf’ta elektronik otobüs
Baf’ta elektronik otobüs
Anastasiadis, Paris’te Guterres İle Kısa Bir Görüşme Yaptı
Anastasiadis, Paris’te Guterres İle Kısa Bir Görüşme Yaptı
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz 173 ülke
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz 173 ülke

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim