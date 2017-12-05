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Rum Başsavcı ve Sayıştay’dan çarpıcı açıklamalar

Rum Başsavcı Kostas Kliridis ile Sayıştay Odysseas Mihailidis’in, katıldıkları bir panelde, Güney Kıbrıs’taki yolsuzluk derecesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundukları belirtildi.

05 Aralık 2017 Salı 14:24
Rum Başsavcı ve Sayıştay’dan çarpıcı açıklamalar
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Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs, Yolsuzluk Krallığı” başlıklı, manşetten verdiği haberinde, Rum Başsavcı ve Sayıştay’ın, yolsuzluk konulu panelde yaptıkları konuşmada,  ülkedeki yolsuzluk derecesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunduklarını yazdı. 

Gazete, yapılan açıklamalar çerçevesinde yolsuzluğun saltanat sürmeye devam ettiğini ve yolsuzluk yapanların da ülkeyi yönetmeye devam ettiği sonucunun ortaya çıktığını belirtti. 

Habere göre, Başsavcı Kostas Kliridis yaptığı konuşmada, konuya ilişkin müdahil tarafların, kurumların ve birimlerin, yolsuzluk konusundaki kararlılığına karşın, bunun saltanat sürmeye devam ettiğini ifade etti. 

Sayıştay Odisseas Mihailidis ise yolsuzluk boyutunun, görevi devraldığında düşündüğünden çok daha ötede olduğunu belirtti. 

Panelde konuşan Kliridis ile Mihailidis  ayrıca bu tür olayların göğüslenmesi için sıfır tolerans gösterilmesinin gerekliliğine de vurgu yaptı. 

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