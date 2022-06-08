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Rum Çalışma Bakanı Cuma günü defnedilecek!

Hayatını kaybeden Rum Çalışma Bakanı Cuma günü defnedilecek.

08 Haziran 2022 Çarşamba 11:38
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Rum Çalışma Bakanı Cuma günü defnedilecek!
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Geçirdiği beyin embolisi sebebiyle Atina’da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun naaşının bugün Güney Kıbrıs’a götürüleceği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, geçirdiği beyin embolisi sebebiyle uzun süre komada kalan ve Atina’da hayatını kaybeden Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun naaşının bugün 18:00’de Güney Kıbrıs’a getirilmesinin beklendiğini yazdılar.

Gazete, Emilianidu’nun cenaze töreninin Cuma günü saat 11:00’da gerçekleştirilmesinin de beklendiğini belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün aldığı kararla tüm görev ve temaslarını ertelediği, ayrıca devlet binalarında bayrakların yarıya indirildiğini aktardı.

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