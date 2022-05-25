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Rum Çalışma Bakanı'nın durumu kritik

Beyin anevrizması teşhisiyle Yunanistan’a kaldırılan ve burada operasyon geçiren Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun sağlık durumunun stabil ancak kritik olduğu belirtildi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:59
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Rum Çalışma Bakanı'nın durumu kritik

Fileleftheros gazetesi, Emilianidu’nun, Atina’daki “İgia” Sağlık Merkezi’nde, yoğun bakım ünitesinde tutulmaya devam ettiğini, ne iyileşme ne de kötüleşme gösterdiğini yazdı.

Rum Yönetimi Bakanı Nikos Anastasiadis’in, Emilianidu’nun sağlık durumu konusunda bilgi almak için bugün Atina’ya gideceğini yazan gazete, Anastasiadis'in bu amaç için, programı dahilinde bulunan tüm faaliyetlerini iptal ettiğini belirtti.

Habere göre Sağlık Bakanlığı, Emilianidu’nun sağlık durumu konusunda yaptığı açıklamada, Emilianidu’nun durumunun kritik olarak değerlendirildiğini ve kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

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