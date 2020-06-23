Rum Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis bugün helikopterle İsrail'e gitti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi Twitter'da yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in İsrail ziyaretinin kısa ama önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı "Hoş geldiniz. İkili ilişkileri daha da güçlendirecek kısa ama önemli ziyaretinizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Sizinle görüşmek için ekonomik, güvenlik ve stratejik alanlarda işbirliğini artırmayı dört gözle bekliyorum ”dedi.

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