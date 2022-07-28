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Rum Enerji Bakanı 6’ncı parselden umutlu

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, ENI/Total ortaklığının Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 6’ncı parselde devam eden sondajın olumlu sonuçlar vereceğine dair umutlu olduğunu ifade etti.

28 Temmuz 2022 Perşembe 15:22
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Rum Enerji Bakanı 6’ncı parselden umutlu
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Fileleftheros ve diğer gazeteler, Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ENI/Total ortaklığının Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 6’ncı parseldeki sondajının olumlu sonuçlar vereceğine dair umutlu olduğunu söylediğini yazdı.

Pilidu, söz konusu sondajın çok iyi ilerlediğini ve 2-3 hafta içerisinde tamamlanacağını belirtirken Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 5 ve 10 numaralı parsellerde ise, mevcut doğal gazın tam miktarının belirlenebilmesi adına sismik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

12’nci parselde tespit edilen doğal gazın, diğer parsellerde bulunacak doğal gazlarla desteklenmesinin önemine de dikkat çeken Pilidu, 12’nci parselde Chevreon/Shell ve Newmed Energy (eski Delek) şirketlerinin planlarının kesinleştiğini ve 2023 yılının ilk aylarında sondaj ve doğal gazın Mısır’a naklinin kesinleştirileceğini ifade etti.

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