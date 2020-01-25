Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...

Rum Enerji Bakanı Lakkotripis: “MEB için Suriye ile istişare halindeyiz”

Rum Enerji Bakanı Lakkotripis, MEB belirlenmesi için Suriye ile istişarelerde bulunulduğundan söz etti.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:26
Rum Enerji Bakanı Lakkotripis: “MEB için Suriye ile istişare halindeyiz”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Suriye ile Münhasır Ekonomik Bölge belirlenmesi için perde gerisinde çabaların sarf edildiğini ifşa etti. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, “Alfa”  kanalına yapmış olduğu konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. 

Haberi “MEB Belirlenmesi İçin Suriye İle İstişareler” başlığıyla veren gazete, Lakkotripis’in, Güney Kıbrıs’ın bir sonraki diplomatik hamlelerine ilişkin ifşalarda bulunduğunu belirtti. 

Habere göre, Lakkotripis yaptığı açıklamada, Suriye ile anlaşma sağlamayı ileriye götürmeye çaba sarf etmek için Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından, perde gerisinde inisiyatifler üstlenildiğini ifade etti. 

Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin enerji planlamalarına ilişkin olarak, Türkiye’nin “saldırganlığından” ortaya çıkan zorluklara karşın hiçbir zaman durağan kalmadığını belirtti. 

Türkiye’nin yasa dışı olarak yaptığı iddia edilen 8’inci parseldeki sondajdan doğal gaz tespit etmesi ihtimalinin sorulması üzerine Lakkotripis, bu hedefin (8’inci parsel) daha önce, bugün Total ile birlikte haklara sahip olduğu ENI tarafından değerlendirildiğini anımsattı. 

Lakkotripis ayrıca Türklerin bahse konu hedefte kazı yapması kararının Barbaros araştırma gemisinin “yasa dışı” olarak topladığı sismik olgularla alakalı olabileceği ihtimalinden de söz etti. 

HRİSTODULİS: “BULGARİSTAN’IN DESTEĞİNİ HESABA KATIYORUZ” 

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Bulgaristan Dışişleri Bakanı,  Bulgaristan Dışişleri Bakanı ve Yargı Reformuna ilişkin Başbakan Vekili  Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Bulgaristan’da temaslarda bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “yasa dışı” olarak nitelendirdiği faaliyetlerinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle sarf ettiği çabalara zarar verdiğini savundu.

Rum Yönetimi’nin, AB kararlarının uygulanması ve bu faaliyetlere dahil olan tüzel ve özel kişiler listesinin belirlenmesinde Bulgaristan’ın desteğini hesaba kattığını ifade eden Hristodulidis, Bulgar mevkidaşına, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda bilgi verdiğini de ifade etti. 

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gelecek ay sonunda Bulgaristan’a resmi ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
LakkotripisMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de özel telefon konuşmaları yasa ile dinlenebilecek
Güney’de özel telefon konuşmaları yasa ile dinlenebilecek
Hristodulidis, Elazığ için taziye mesajı yayımladı
Hristodulidis, Elazığ için taziye mesajı yayımladı
Atina Belediye Başkanı’ndan Rum Yönetimi’ne destek mesajı
Atina Belediye Başkanı’ndan Rum Yönetimi’ne destek mesajı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim