Rum gazeteleri 1 Nisan'da şaka haberler yayınladı

Alithia gazetesi, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i telefonda arayarak istifasını sunduğunu belirttiği haberin şaka haber olduğunu belirtirken, Haravgi gazetesinin, Rum Başkanlık seçimlerinde Nikolas Papadopulos’a destek veren DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ile Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği başkanlarının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gizli bir mektup göndererek, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “provokasyonlarına” yanıtı teşkil etmesi için, Ulusal Konsey toplantısının ENI şirketine ait Saipem 12000 sondaj gemisinde gerçekleştirilmesini talep ettiği şeklindeki haberin de şaka olduğunu yazdı.