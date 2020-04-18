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Rum gazeteleri iki gün yayınlanmayacak

Rum gazeteleri Paskalya yortusu nedeniyle iki gün yayınlanmayacak.

18 Nisan 2020 Cumartesi 15:03
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Rum gazeteleri iki gün yayınlanmayacak

Rum gazeteleri, Hristiyanların, Hz. İsa’nın yeniden diriliş günü olduğuna inandıkları Paskalya yortusu nedeniyle iki gün boyunca (Pazar ve Pazartesi) yayınlanmayacak.

Gazeteler, normal yayınlarına Salı günü devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısPaskalyaRum Basını
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