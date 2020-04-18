Rum gazeteleri iki gün yayınlanmayacak

Rum gazeteleri, Hristiyanların, Hz. İsa’nın yeniden diriliş günü olduğuna inandıkları Paskalya yortusu nedeniyle iki gün boyunca (Pazar ve Pazartesi) yayınlanmayacak.
Gazeteler, normal yayınlarına Salı günü devam edecek.
Rum gazeteleri Paskalya yortusu nedeniyle iki gün yayınlanmayacak.
Rum gazeteleri, Hristiyanların, Hz. İsa’nın yeniden diriliş günü olduğuna inandıkları Paskalya yortusu nedeniyle iki gün boyunca (Pazar ve Pazartesi) yayınlanmayacak.
Gazeteler, normal yayınlarına Salı günü devam edecek.