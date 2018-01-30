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Rum gazeteleri yoğun ilgi gösterdi

Rum basını, KKTC’deki koalisyon çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri aktardı, Denktaşın 4'lü koalisyon kararı gazetelerde geniş yer buldu...

30 Ocak 2018 Salı 13:06
Rum gazeteleri yoğun ilgi gösterdi
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Rum basını, KKTC’deki koalisyon çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. 

Rum gazeteleri, Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi’nin dün akşam gerçekleştirdiği ve Demokrat Parti’nin de içinde yer alacağı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile olan dörtlü koalisyona onay verdiği toplantı kararının yanı sıra CTP ve HP’nin yine aynı koalisyona onay vermeleri haberlerine de yer verdi.  

Alithia gazetesi haberi “Denktaş’ın Partisi Dörtlüyü Tercih Etti-CTP ve Halkın Partisi’nden Oy Birliğiyle Yeşil Işık. Geriye TDP’nin de Aynısını Yapması Kaldı” başlıklarıyla aktardı.  

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “İşgal Altındaki Topraklarda Partiler Koalisyonuna Katılım” başlığıyla verirken Demokrat Parti’nin, 67 “evet” ve 15 “hayır” oyuyla dörtlü koalisyona karar verdiğini yazdı. 

Gazete haberinde DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi. 

Politis gazetesi ise “Kıbrıslı Türk DİKO (Demokrat Parti) Dünkü Kararının Ardından Kesin Olarak Dörtlüde- Serdar Onları Düzenledi” başlıklarını kullandı.  
 

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