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Rum Gönüllülük Komiseri Evrak Sahtelediği İddiaları Sonrası İstifa Etti

Rum Gönüllülük ve Sivil Toplum Örgütleri Komiseri Yannakis Yannakis, lise ve üniversite diplomalarında sahtecilik yaptığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından dün istifa etti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:11
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Rum Gönüllülük Komiseri Evrak Sahtelediği İddiaları Sonrası İstifa Etti

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Gönüllülük ve Sivil Toplum Örgütleri Komiseri Yannakis Yannakis’in lise ve üniversite diplomalarında tahrifat yapılmış olma ihtimalinin Rum Sayıştaylığı tarafından ilgili bir raporda dile getirilmesi sonrasında Yannakis’in dün istifasını sunduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise istifayı kabul ettiğini yazdılar.
Gazete, her şeyin Rum Sayıştay Başkanlığına yapılan ve Yannakis’in üniversite diploması sahibi olmadığını iddia eden isimsiz bir ihbarla başladığını, ihbarı incelemeye alan Sayıştayın, Yannakis’in çeşitli tarihlerde devletin ilgili birimlerine sunduğu lise ve üniversite diplomaları üzerine tahrifat yapıldığını tespit ettiğini yazdı.
Sayıştayın resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla bu konuda hazırladığı raporun dün Rum basınında da yer almasının ardından Yannakis’in istifa ettiğini aktaran gazete, Rum polisinin ise olayla ilgili soruşturma başlattığını vurguladı.
Gazete, Yannakis konusunda AKEL, DİKO ve diğer siyasi partilerden Anastasiadis hükümetine eleştiriler geldiğini de yazdı.
AKEL’in açıklamasında, Anastasiadis’in “bir başka yıldızının gazetelere manşet olduğu” yorumunda bulunurken DİKO’nun açıklamasında ise, Yannakis hakkındaki araştırmanın hükümet tarafından bir süredir biliniyor olmasına karşın komiserin görevine son verilmemesi eleştirildi.

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