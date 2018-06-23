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Rum gümrüğü KKTC’den akaryakıt alımları konusunda Başsavcılık'tan görüş istedi

Akaryakıt fiyatlarındaki fark nedeniyle Rumların bireysel ve kurumsal olarak KKTC’den akaryakıt alımlarındaki artış üzerine Rum Gümrük Dairesi, bunun suç olup olmadığı konusunda Başsavcılıktan görüş istedi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:29
Rum gümrüğü KKTC’den akaryakıt alımları konusunda Başsavcılık'tan görüş istedi

Fileleftheros “İşgal Bölgelerinden Yakıt Meselesi… Gümrük Dairesi Suç Olup Olmadığını Öğrenmek İçin Başsavcılığa Başvurdu” başlıklı haberinde Rum Gümrük Dairesi Müdürü Dimitrios Hacikostis’in, Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis’in sorusuna verdiği yazılı cevaba yer verdi.

Habere göre Hacikostis 4 Haziran 2018 tarihli cevabında, özel veya mesleki amaçlarla KKTC’den akaryakıt alımlarına, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında nasıl hareket edilmesi; yerinde ceza uygulaması mı yapılması yoksa mahkemeye mi sevk edilmesi gerektiği konusunda Başsavcılıktan görüş istediklerini belirtti.

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Perdikis’in, Rum tarafında faaliyet gösteren bir taksi şirketinin, araçlarına sistemli olarak KKTC’den akaryakıt aldığı şikayetini araştırdıklarını ve doğru olduğunu saptadıklarını belirten Hacikostis, şikayet edilen şirkete ait 5 araçtan yakıt örneği alıp analiz ettirdiklerini ve 5 araçtan 4’ünde, Güney’deki izin verilen oranın üzerinde kurşun saptandığını belirtti. Hacikostis şirket yöneticisi ve taksi şoförlerinin ifadelerini aldıklarını, şoförlerin genellikle uzun güzergahlar olduğunda akaryakıtı KKTC’den aldıklarını itiraf ettiklerini belirtti. 

Perdikis bu gazeteye yaptığı açıklamada KKTC’de satılan akaryakıtın düşük kalitede olduğunu, Güney ile Kuzey arasında haksız rekabet söz konusu olduğunu ve bu yöntemle KKTC’nin ekonomik anlamda güçlendirildiğini öne sürdü. 

Haberde, KKTC’deki ve Güney’deki akaryakıt fiyatları ve JCC verilerine dayanılarak, KKTC’den yapılan alımlardaki artışı gösteren rakamlara da yer verildi. 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 12:33
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