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Rum halkı önümüzdeki hafta yeniden sandık başında

Seçim sonuçlarına göre Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas ise oyların yüzde 30,25'ini alarak ikinci tura kaldı.

28 Ocak 2018 Pazar 21:14
Rum halkı önümüzdeki hafta yeniden sandık başında
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Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, saat 18.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. 

Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun web sayfasındaki verilere göre, sandıkların tamamı açıldı oylar sayıldı. Seçim sonuçlarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas ise oyların yüzde 30,25'ini alarak ikinci tura kaldı. Anastasiadis ve Malas önümüzdeki hafta pazar günü 2'nci tur seçiminde yeniden yarışacak. 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 35,5, AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yüzde 30,25, DİKO Başkan adayı Nikolas Papadopulos da yüzde 25,74 oranında oy aldı. 

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, boykot oranı yüzde 28,6 olarak açıklandı. Açıklamada, kayıtlı seçmenin yüzde 71,4’ünün sandığa giderek oy kullandığı belirtildi. 

Seçime katılım oranı 2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %83,14, 2016 milletvekilliği seçiminde ise %66.74 olmuştu.

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