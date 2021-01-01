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Rum hekimden korkutan açıklama!

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisi sorumlu hekimi Lakis Palazis, koronavirüs pandemisi çerçevesinde hastanedeki yoğun bakım servisinde ilerleyen günlerdeki durumun ne olacağına dair endişeli olduğunu belirtti ve “Tanrı bize el uzatsın” dedi.

01 Ocak 2021 Cuma 15:20
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Rum hekimden korkutan açıklama!

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisi sorumlu hekimi Lakis Palazis, koronavirüs pandemisi çerçevesinde hastanedeki yoğun bakım servisinde ilerleyen günlerdeki durumun ne olacağına dair endişeli olduğunu belirtti ve “Tanrı bize el uzatsın” dedi.

Kathimerini gazetesine konuşan Palazis, Covid-19 vakalarındaki artış eğiliminin sağlık sisteminin dayanabilirliği açısından büyük endişe doğurduğunu ve her ne kadar yoğun bakım ünitelerindeki doluluk sınırları aşmamış olsa da, konuya ihtiyatlı yaklaştığını söyledi.

Habere göre Palazis, diğer ülkelerde görülen durumun kendi başlarına gelmemesi için Tanrı’dan yardım dilediklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 01.01.2021 16:23
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