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Rum Hukuk Dairesi’nde vergi kaçakçılığı

Rum Hukuk Dairesi’nin yurt dışında faaliyet gösteren bir hukuk şirketinden aldığı hizmetlerin karşılığında yaptığı ödemelerden vergi kesmemesinin dairenin vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına yol açtığı bildirildi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 13:01
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Rum Hukuk Dairesi’nde vergi kaçakçılığı



Haravgi gazetesi, Rum Sayıştay’ı tarafından yayınlanan raporda, Rum Hukuk Dairesi’nin yurt dışındaki bir hukuk bürosundan hizmet aldığı ancak 2015 yılından bugüne kadar ödenen 14 milyon 200 bin Euro’nun vergisini yatırmadığının ortaya konduğunu yazdı.

Dairenin söz konusu miktarın vergisini düşerek ödeme yapması ve kesilen vergiyi de vergi dairesine yatırması gerektiği belirtilen haberde, daireden yapılan açıklamada ise, vergi kesintisine ilişkin mevcut genelgenin yanlış okunmasından kaynaklı bir hata olduğunun belirtildiği ifade edildi.

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