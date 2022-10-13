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Rum Hükümet Sözcüsü'nden açıklama...

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, “New York Times” gazetesine yaptığı açıklamada, Rum tarafının “yerlerine eşit güç ve kapasiteye sahip başka askeri mekanizmalar konulması halinde, silah ve mühimmatlarından bazılarını Ukrayna’ya nakletmeyi düşünmeye hazır olduğunu” ifade etti.

13 Ekim 2022 Perşembe 12:04
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Rum Hükümet Sözcüsü'nden açıklama...



Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, “New York Times” gazetesine yaptığı açıklamada, Rum tarafının “yerlerine eşit güç ve kapasiteye sahip başka askeri mekanizmalar konulması halinde, silah ve mühimmatlarından bazılarını Ukrayna’ya nakletmeyi düşünmeye hazır olduğunu” ifade etti.

“New York Times” gazetesinin, Ukrayna’ya silah ve mühimmat temin edilmesiyle ilgili geniş kapsamlı röportajında, Biden hükümeti tarafından Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına atıfta bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, haberde ismi belirtilmeyen Amerikalı bir yetkilinin New York Times’a, Güney Kıbrıs’ın şu an Ukrayna’nın tedarikçisi olarak “olası bir seçenek olduğunu” söylediğini aktardı.

Gazete, New York Times’ın röportajının, konuyu silah ambargosunun kaldırılmasına bağladığını ekledi.

Politis gazetesi ise “RMMO’nun Rus Menşeli Silahları Savaş Alanında mı?” başlıklı manşet haberinde, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un New York Times’a yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) sahip olduğu Rus yapımı silahlarla güçlendirmesi ihtimalini açıkta bıraktığını yazdı.

Gazeteye göre Pelekanos, ABD’yle birkaç aydır konuyla ilgili görüşmeler yapıldığını da söyledi.

Güney Kıbrıs’tan Ukrayna’ya silah gönderilmesi olasılığının açıkta bulunduğu gibi, bunun Rum kesiminin son aylarda ABD’yle görüştüğü bir konu olduğunu dile getiren gazete, Pelekanos’un bunu New York Times gazetesine yaptığı açıklamalarla doğruladığını ve Rus silahlarının yerine batı teknolojisine sahip silahlar konulmasını ise ön-şart olarak ortaya koyduğunu ifade etti.

Rum kesiminin, Ukrayna’daki Rus işgalinin başlamasıyla birlikte “Türk ordusunun varlığından ötürü karşı karşıya bulunduğu güvenlik sorunlarının” Ukrayna’daki teçhizatın güçlendirilmesi çabasına katılmasına izin vermediğini açıkça ortaya koyduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’a yönelik uygulanan silah ambargosunun 1 Ekim'de kaldırılmasıyla birlikte, durumların değiştiğinin görüldüğüne işaret etti.

Pelekanos’un New York Times’a yaptığı açıklamaya da yer veren gazete, Pelekanos’un son aylarda Amerikalı yetkililerle birçok görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler esnasında bu ihtimali de ele aldıklarını söylediğini iletti.

Gazetenin “elde ettiği bilgilerin”, görüşmelerin oldukça ileri safhada bulunduğunu ve bunların gerek Ukrayna’ya gönderilecek silahlar, gerek de ABD ve diğer NATO ülkelerinin stoklarındaki silahlarla yer değiştirecek olan silah sistemleriyle alakalı olduğunu kaydeden gazete, en büyük problemin, Güney Kıbrıs’ın bir gün bile korumasız kalmaması için koordine olunmasına olduğuna işaret etti.

Gazete Ukrayna’nın Rus yapımı silahlara ihtiyacı olmasından ötürü, bunların yerine başka silahlar konulması gerekeceğine işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın cephaneliğinin tamamının Rus yapımı olduğuna yer veren ve Ukrayna’nın güçlendirilmesi için Güney Kıbrıs’ın Rus tipi silahlar konusunda ideal bir kaynak olarak düşünüldüğünü yazan gazete, TOR ve BUK uçaksavar sistemleri, T-80 tankları aynı zamanda BMP3 zırhlı araçlarına ilgi gösterildiğini ifade etti.

Haberinde RMMO’nun sahip olduğu “Mi35” tipi 11 Rus helikopterinin, Rusya aleyhindeki ambargodan uzak duran Sırbistan’a satılmasının söz konusu olduğunu yazan gazete, RMMO’nun uzun bir süredir bu helikopterlerin bakımı konusunda zorluklar yaşadığını, çünkü Rusya aleyhindeki yaptırımların yedek parça tedarik edilmesine izin vermediğini kaydetti.

Gazete, RMMO’nun Airbus şirketinden 6+6 “H145M” Fransız helikopteri satın alma sürecini başlattığını da anımsattı.

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