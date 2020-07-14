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Rum Hükümet Sözcüsü'nden Maraş açıklaması

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, kapalı bölge Maraş kökenli Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yapacakları olası bir toplu başvurunun “ciddi tehlikeler içerdiği” iddiasında bulundu.

14 Temmuz 2020 Salı 13:36
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Rum Hükümet Sözcüsü'nden Maraş açıklaması

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, kapalı bölge Maraş kökenli Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yapacakları olası bir toplu başvurunun “ciddi tehlikeler içerdiği” iddiasında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, kapalı bölge Maraş kökenli Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapacakları olası bir toplu başvurunun “ciddi tehlikeler içerdiğini” söylediğini yazdılar.

Habere göre Kusios, hükümet olarak ellerinde, gerek Rum Başsavcılık Bürosu gerekse yabancı hukuk danışmanlarından alınan ve kapalı bölge Maraş’taki taşınmazlar için TMK’ya yapılacak toplu başvuruların ciddi tehlikeler içereceği uyarılarında bulunan “raporlar” olduğunu belirtti.

Kusios, söz konusu raporlarda, TMK’ya yapılacak toplu bir başvurunun “Türkiye ve KKTC’deki bazı çevrelerin planlarını engellemeyeceği, aksine Maraş konusu ve genel anlamda Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik planları için cesaretlendireceğinin vurgulandığını” iddia etti.

Rum hükümetinin, kişisel mülkiyet haklarına saygı duyduğunu ifade eden Kusios, sözde “Maraş Belediyesi’yle” yakın tarihte bir toplantı gerçekleştirerek raporlar konusunda ayrıntılı bilgi aktaracaklarını vurguladı.

Gazete, Kusios’un ayrıca, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Türk askeri arasında, BM gözetiminde bir temas mekanizması kurulması önerisinin sorulduğunu ve Kusios’un bu öneriyi “doğruladığını” aktardı.

Kusios açıklamasının devamında şunları söyledi: “İşgal bölgelerindeki yasadışı varlığın tanınmasını hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Herhangi bir tanıma eylemi, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının sona ermesi anlamına gelecektir. Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde ilerlemeye hazırız. Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeye hazır olduğumuzu pek çok kez dile getirdik”.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKapalı MaraşKiriakos Kusios
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