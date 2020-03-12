Rum Hükümeti de ‘koronavirüs’ gündemiyle toplandı

Koronavirüse alınacak önlemler doğrultusunda Rum hükümeti de Rum Başkanlık Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi.
Alınacak önlemler ve alınan önlemlerin uzatılması konusunu konuşan Rum Hükümeti, 10.00 sıralarında toplandı.
Rum Hükümeti ‘Koronavirüs’ gündemiyle Rum Başkanlık Sarayı'nda toplandı.
Koronavirüse alınacak önlemler doğrultusunda Rum hükümeti de Rum Başkanlık Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi.
Alınacak önlemler ve alınan önlemlerin uzatılması konusunu konuşan Rum Hükümeti, 10.00 sıralarında toplandı.