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Rum Hükümeti de ‘koronavirüs’ gündemiyle toplandı

Rum Hükümeti ‘Koronavirüs’ gündemiyle Rum Başkanlık Sarayı'nda toplandı.

12 Mart 2020 Perşembe 11:01
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Rum Hükümeti de ‘koronavirüs’ gündemiyle toplandı

Koronavirüse alınacak önlemler doğrultusunda Rum hükümeti de Rum Başkanlık Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi.

Alınacak önlemler ve alınan önlemlerin uzatılması konusunu konuşan Rum Hükümeti, 10.00 sıralarında toplandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGüney Kıbrıs
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