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Rum Hükümeti geçiş noktalarını açma kararı aldı!

Rum Hükümetinin, Lokmacı Geçiş Noktası dışındaki tüm geçişleri 21 Haziran'dan itibaren açacağı öğrenildi...

19 Haziran 2020 Cuma 12:51
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Rum Hükümeti geçiş noktalarını açma kararı aldı!

Rum hükümeti, Rum Sağlık Bilim Kurulu ile geçiş noktalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Rum Hükümetinin, Lokmacı geçiş noktası dışındaki tüm geçiş noktaları açma kararı aldığı kaydedildi.

Sadece “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarının geçişine izin verileceği kaydedildi.

Geçiş yapacak kişilerin 72 saat önceden yapılmış negatif PCR testi sonucu isteneceği öğrenildi.

Rum Hükümetinin ayrıca geçen kişilere rastgele test yapacağı da belirtildi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 19.06.2020 13:18
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSınır KapılarıRum Hükümeti
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