RUM HÜKÜMETİ İLE AKEL ARASINDA YABANCI YATIRIMCI KAVGASI

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un yatırım karşılığı vatandaşlıklarla ilgili tartışmalar konusunda AKEL’e yazılı bir yanıt verdiği ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kusios yazılı açıklamasında, başta AKEL olmak üzere muhalefet partilerinin, dayanaksız suçlamalarla ve Sayıştay başkanının yanıltıcı araştırmalarına dayanarak, Rum kesiminde yapılan iki büyük yatırımı öldürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kusios, AKEL’in, kendisiyle ilgili skandalları saklamak için Sayıştay başkanının asılsız raporundan faydalandığını sözlerine ekledi.