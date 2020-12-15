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RUM HÜKÜMETİ İLK KEZ BÜTÇESİZ

Güney Kıbrıs’ta siyasi partiler arasında hüküm süren anlaşmazlık sebebiyle devlet bütçesi ilk kez onaylanmama tehlikesiyle karşı karşıya.

15 Aralık 2020 Salı 14:22
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RUM HÜKÜMETİ İLK KEZ BÜTÇESİZ

Güney Kıbrıs’ta siyasi partiler arasında hüküm süren anlaşmazlık sebebiyle devlet bütçesi ilk kez onaylanmama tehlikesiyle karşı karşıya.
Politis gazetesi: “Devlet İlk Kez Bütçesiz” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum siyasi partileri arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle Güney Kıbrıs bütçesinin önümüzdeki perşembe günü yapılacak oturumda onaylanmaması tehlikesinin bulunduğunu yazdı.
Gazete, AKEL ve DİKO’nun, bazı sebeplerden ötürü 2021 bütçesine onay vermeyeceklerini açıklamalarının ardından EDEK’in de, milletvekillerini kendi kararlarında serbest bıraktığını, DİSİ ve Dayanışma Hareketi milletvekilleri ise bütçeye onay vereceklerini belirtirken, Vatandaşlar İttifakı ve ELAM’ın ise, bütçe konusunda kendi önerilerinin dikkate alınması talebinde bulunduklarını aktardı.
DİSİ ile DİKO arasındaki görüş ayrılığının artık ayyuka çıktığını da vurgulayan gazete, bugün gerçekleştirilecek Başkanlar Konseyi toplantısının durumu daha net hale getirmesinin beklendiğini belirtti.
Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Meclis: Üç Günlük Mücadele” başlığı altında verirken 2021 yılı bütçesi için görüşmelerin bugün başlayacağını ancak bütçenin perşembe günü onay alıp almayacağının belirsizliğini koruduğunu aktardı.
Gazete, AKEL, DİKO ve bütçeye onay vermeyeceğini açıklayan diğer bazı partilerin ise toplamda 50-60 değişiklik önerisi sunduklarının altını çizdi.

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