Rum hükümeti vergi alma kararının değişeceğinden umutlu

Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” diye adlandırılan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere BM aracılığıyla yardım adı altında gönderilen malzemelerden vergi alma kararının değiştirilmesi umudunu taşıdığını açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu dün yaptığı açıklamada, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere gönderilen yardımlar arasında sadece yiyecek malzemesi değil, ısınmak için kullanılan yakıt ve sıvı gazın da bulunduğuna işaret edilerek, konunun insani boyuttan da ele alınması gerektiğini belirtti.

Fotiu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC makamlarının bu uygulamasına karşılık verip vermeyeceği şeklindeki bir soruya olumsuz yanıt vererek, “Biz karşı ceza verme temelinde faaliyet göstermeyiz” şeklinde konuştu.

KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere “sakin olmaları ve sorun çıkarmamaları” çağrısında bulunan Fotiu, “Çarşambaya kadar yaşanacak gelişmeleri bir görelim. İşgal makamlarının tekrar düşüneceğini ümit ediyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler’in düne kadar bu konuyla alakalı KKTC makamlarından herhangi bir bilgilendirme almadıklarını belirten gazete, birçok Kıbrıslı Türk’ün bu konudaki bakış açısının ise “olumlu olduğu” iddiasında bulundu.

Politis gazetesi ise, Kıbrıs Türk tarafının aldığı karara ilişkin ayrıntıları henüz BM’ye iletmediğini, Rum hükümeti ve BM’nin beklemede olduklarını belirterek, her şeyin önümüzdeki Çarşamba günü netleşeceğini yazdı.