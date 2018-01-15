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Rum hükümeti yatırımcıların önerilerini reddetti

Rum Hükümetinin, yatırımcıların “Afrodit” parseli olarak bilinen 12. parseldeki doğalgazın değerlendirilmesi için yapılan önerileri reddettiği bildirildi...

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:33
Rum hükümeti yatırımcıların önerilerini reddetti
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Rum Hükümetinin, yatırımcılar tarafından “Afrodit” parseli olarak bilinen 12. parselde bulunan doğalgazın değerlendirilmesi için yapılan önerileri reddettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak aktardığı haberinde, Rum Hükümetinin, ara çözüm olarak, 1000 ayakküp sıvılaştırılmış doğalgaz için en az 8 dolar ödeyeceğini ve Rum Elektrik İdaresi’nin de (AİK), sıvılaştırılmış doğalgazın altyapı ve idare çalışmaları için en az 10-12 dolar borçlanacağını yazdı.

Gazete, iç piyasa için daha ucuz elektrik üretilmesine yönelik bir önerinin, Yunan şirket “Energean Oil&Gas” tarafından yapıldığını kaydederken, yapılan önerinin, Afrodit parselindeki doğalgazın, denizaltına inşa edilecek boru aracılığıyla İsrail’deki yüzer doğalgaz istasyonuna gönderilmesi ve buradan ihraç edilmesini içerdiğini belirtti.

Haberde, ikinci bir şirketin daha Afrodit parseliyle ilgilendiği ve petrokimya fabrikası açmak için talepte bulunduğu; bunun yanı sıra Vasiliko bölgesinden arazi satın aldığı ifade edildi.

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