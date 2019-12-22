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Rum İçişleri Bakanı'ndan KKTC'den kaçak göç iddiası

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, göreve atanmasından sonraki ilk röportajını Kathimerini gazetesine verdi ve görevi sürecince ilgilenmesi gereken konulardan en önemlilerinden birinin “KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak göçmen akımı” olduğunu iddia etti.

22 Aralık 2019 Pazar 15:44
Rum İçişleri Bakanı'ndan KKTC'den kaçak göç iddiası

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’a yönelik “kaçak göç akımının” büyük sorun oluşturduğunu ve kaçak göçmenlerin yüzde 80’inin KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen kişiler olduğunu iddia etti.

Lefkoşa içerisinde polis ve askerlerle karışık şekilde yaya devriye gezilmesi şeklinde aldıkları önleme dikkat çeken Nuris, olayı militarize etme niyetleri olmadığını ancak topluma, devletin kolluk güçlerinin olduğu ve güvende olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Nuris, AB’nin kaçak göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi konusunda Güney Kıbrıs’a destek olması gerektiğini de belirterek, ülkedeki kaçak göçmen sayısının nüfusun yüzde 3,5’ine denk geldiğini, bu sayının ülke için yüksek bir sayı olduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
RumKKTCKaçak Göç
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