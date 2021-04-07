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RUM-İSRAİL ORTAK PLANLI TATBİKATI “ONİSİLOS-GEDEON 2021” TAMAMLANDI

Rum yönetimi ile İsrail’in yıllık planlı askerî tatbikatı “Onisilos-Gedeon 21” tamamlandı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:06
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RUM-İSRAİL ORTAK PLANLI TATBİKATI “ONİSİLOS-GEDEON 2021” TAMAMLANDI

Fileleftheros’un, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, pazartesi günü başlayıp dün tamamlanan tatbikatta İsrail Hava Kuvvetleri’nin iş birliğinde RMMO’nun hava savunma sisteminin operasyonel hazırlık durumu sınandı.

Güney Kıbrıs’ın geniş bölümünde kara ve hava alanında icra edilen tatbikatta RMMO personelinin taktik ve uçaksavar birimlerindeki egzersizi, silahların taktik denetim prosedürü, hava savunma denetçilerin sorumluluk bölgesini kapsama ve gerçek operasyona benzer şartlar altında uçakların iz takibi ve taktik denetimi prosedürleri uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetimi
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