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Rum, İsrail ve Yunan Savunma Bakanları Larnaka’da görüştü

Rum Savunma Bakanı Savvas Larnaka’daki bugünkü üçlü toplantının Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın güvenlik ve avunma ilişkilerini geliştirme iradesinin göstergesi olduğunu söyledi.

22 Haziran 2018 Cuma 16:38
Rum, İsrail ve Yunan Savunma Bakanları Larnaka’da görüştü

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos üç ülke arasındaki işbirliği çerçevesindeki ikinci görüşmelerini bugün Larnaka’daki “Zinon” (arama kurtarma) Merkezi’nde yaptı. 

Rum haber kaynakları bakanların, bu görüşme dışında, Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilen ve ülkelerinin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı kongreye de katılarak ülkeleri arasındaki işbirliğinin bu alanı güçlendirme olanaklarına işaret ettiklerini duyurdu. 

Rum Savunma Bakanı Savvas Larnaka’daki bugünkü üçlü toplantının Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın güvenlik ve avunma ilişkilerini geliştirme iradesinin göstergesi olduğunu söyledi. 

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün uzun vadeli ve derin vizyonlarını yeniden teyit ettiklerini belirterek “üçlü toplantı, bölgedeki ortak tehditler konusunda güçlerimizi birleştirme taahhüdümüzün göstergesidir” ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise görüşmeyi “verimli” diye niteleyerek gördüğü misafirperverliğe teşekkür etti. üç ülke arasındaki işbirliğinin ortak değer ve ilkelere dayandığını söyledi ve “her üç ülke de aynı meydan okumalar ve aynı sorunlarla karşı karşıya bulunan demokratik ülkelerdir. Güvenlik tehditlerine cevap da, üç halkın refahı da ortak olmalı” dedi. 

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SAVUNMA SANAYİSİNDE DE İŞBİRLİĞİ

Rum Savunma Bakanı Angelidis Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın sıkı bağlar, kalkınma ve ilerleme köprüleri inşa etmeye çalıştığını belirterek “bu işbirliği çeşitli tehlikelerle etkin başa çıkmadaki bireysel toplu kabiliyetimizi güçlendiriyor” dedi. “Savunma sanayisi alanındaki işbirliği üç ülkeye sonunda çok yönlü olumlu sonuçlar yaratacak” diyen  Angelidis şunları ekledi:

“Savunma çalışmalarında işbirliğinin başlaması, muhtemel ortak savunma sistemleri edinmeyi , tehlike ve tehditler konusunda ortak hareket etme kabiliyetinin güçlenmesini gündeme getirerek karşılıklı anlayış, mevcut ve gelecekteki tehlikeleri değerlendirmek anlamına gelecek. Gerek ekonomik gerek sosyal alanda olumlu ve derin etkileri olacak”. Angelidis  bu alanın güçlendirilmesi yönünde çok çaba harcama sözü de verdi.

İsrail Savunma Baknaı Avigdor Liberman, İsrail’den çok sayıda şirketin bu toplantıya katılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunu, üç ülke arasındaki siyasi işbirliğinin yüksek düzeyde olduğunun göstergesi diye niteledi.

Terör, insan ticareti, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi bazı hassas konulardaki işbirliğine de değinen Liberman özetle şunları söyledi:

“Geçen her ay, her gün ülkeler arasındaki diyalog özellikle askerî düzeyde derinleşiyor. Bugün yeni bir aşama. Askeri sanayilerimizin sanayi düzeyindeki işbirliği, devletlerimizin işbirliği ve güvenliği açısından gerçekten çok önemli bir adımdır.”

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da kongreyi “üç ülkenin karşılıklı menfaatine yönelik üçlü işbirliğini istikametinde bir adım” diye niteledi. Euro Grubu’nun dün akşam aldığı ve ülkesinin son 8 yıldır yaşamakta olduğu ekonomik krizin son bulduğuna işaret eden kararı nedeniyle bugünün, ülkesi için çok önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Kammenos “Gelecekte de birlikte olmaya hazırız” dedi.

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