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"Rum itfaiyeciler dayanma güçlerinin sınırında"

Rum itfaiyecilerin, personel yetersizliği nedeniyle dayanma güçlerinin sınırına geldiği bildirildi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:57
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"Rum itfaiyeciler dayanma güçlerinin sınırında"
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Fileleftheros’un haberine göre yeni kurulan Rum itfaiyeciler derneği tarafından yapılan açıklamada hâlihazırda 77 boş kadro bulunduğu ve bu sayının, personelden bazılarının emekli olacak olması nedeniyle daha da artacağını açıkladı.

Açıklamada, yeni personel alımı yapılmadan 56 kişinin Vasiliko Enerji Merkezi’ndeki itfaiye istasyonuna gönderilecek olması nedeniyle halen 77 olan personel açığının 133’e çıkacağı ve sorunun daha da ağırlaşacağı kaydedildi.

Personel azlığı yüzünden, santral memurunun da birlikte götürülmek zorunda kalınması nedeniyle göreve çıkılırken kapatılan istasyonlar olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada itfaiyecilerin görevlerini büyük güvenlik riski içerisinde ve insanüstü gayretle yerine getirmeye çalıştığı ancak daha fazla dayanacak güçlerinin kalmadığı vurgulandı.

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