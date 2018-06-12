Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95627
ALTIN
189.848
DOLAR
4.5495
STERLİN
6.0853
EURO
5.3637
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

Rum kadının tasarrufunda bulundu

Polis Güney Lefkoşa’da yaşamını sürdüren bir Rum kadının tasarrufunda, KKTC’den alındığı iddia edilen bir miktar gümrüksüz sigara ve tütün ele geçirdiği belirtildi.

12 Haziran 2018 Salı 12:04
Rum kadının tasarrufunda bulundu

Rum Polisinin, Güney Lefkoşa’da yaşamını sürdüren bir Rum kadının tasarrufunda, KKTC’den alındığı iddia edilen bir miktar gümrüksüz sigara ve tütün ele geçirdiği belirtildi.

banner39
Polisin kadının tasarrufunda 200 parçadan oluşan dokuz karton sigara ile 50’şer gramlık dört paket tütün ele geçirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Gümrük memurlarının kadına bin Euro para cezası kestiklerini ve kadının bu miktarı ödemesinin ardından, serbest bırakıldığını ekledi.

banner22
Son Güncelleme: 12.06.2018 14:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onaya gerek kalmadan ziyaret için çalışma başlatıldı
Onaya gerek kalmadan ziyaret için çalışma başlatıldı
Siber polisler eş zamanlı görev yapacak
Siber polisler eş zamanlı görev yapacak
Hellim davasında Güney'in temsil edilmemesini araştıracak
Hellim davasında Güney'in temsil edilmemesini araştıracak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim