Rum kadının tasarrufunda bulundu

Rum Polisinin, Güney Lefkoşa’da yaşamını sürdüren bir Rum kadının tasarrufunda, KKTC’den alındığı iddia edilen bir miktar gümrüksüz sigara ve tütün ele geçirdiği belirtildi.

Polisin kadının tasarrufunda 200 parçadan oluşan dokuz karton sigara ile 50’şer gramlık dört paket tütün ele geçirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Gümrük memurlarının kadına bin Euro para cezası kestiklerini ve kadının bu miktarı ödemesinin ardından, serbest bırakıldığını ekledi.