Rum kadının tasarrufunda bulundu

Rum Polisinin, Güney Lefkoşa’da yaşamını sürdüren bir Rum kadının tasarrufunda, KKTC’den alındığı iddia edilen bir miktar gümrüksüz sigara ve tütün ele geçirdiği belirtildi.
Son Güncelleme: 12.06.2018 14:04
Polis Güney Lefkoşa’da yaşamını sürdüren bir Rum kadının tasarrufunda, KKTC’den alındığı iddia edilen bir miktar gümrüksüz sigara ve tütün ele geçirdiği belirtildi.
Rum Polisinin, Güney Lefkoşa’da yaşamını sürdüren bir Rum kadının tasarrufunda, KKTC’den alındığı iddia edilen bir miktar gümrüksüz sigara ve tütün ele geçirdiği belirtildi.