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Rum kesimi yangın söndürme amaçlı 8 hava aracına sahip

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:31
Rum kesimi yangın söndürme amaçlı 8 hava aracına sahip

Rum Yönetimi’nin bir Rus şirketi aracılığıyla kiraladığı 2 yangın söndürme helikopterinin daha dün operasyonel olarak hazır duruma getirildiği haber verildi.

Rum Orman Dairesinin şu an yangın söndürme amaçlı olarak 4 adet Kamov tipi helikopter kiraladığını yazan Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin şu an Baf’ta park halinde bulunduklarını belirtti.

Haberde, Rum Polisine ait 2 helikopter ve Rum Orman Dairesine ait 2 uçakla birlikte, Rum Yönetimi’nin şu an yangın söndürme amaçlı 8 hava aracına sahip olduğuna işaret edildi.

EVRİHU’DA HELİKOPTER PİSTİ

Bu arada gazete Evrihu bölgesinin bir helikopter pistine sahip olacağını yazan gazete, yeni polis müdürlüğü binası planlamalarının içerisinde, helikopter pisti bulunduğuna işaret etti.

Helikopter pistinin gerek yangın söndürme, gerek de hasta-yaralıların havadan tahliye edilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

HELİKOPTERLER İÇİN İKMAL MERKEZİ

Haberde, Güney Kıbrıs’ta yangınlarla mücadele ve özellikle havadan yangın söndürme düzeyinin iyileştirilmesi için, helikopterlerin yangınların yakınlarında ikmal yapmasına dair bir merkez meydana getirilmesinin kararlaştırıldığı da ifade edildi.

Bunun Petrolina Holdings Public Ltd şirketinin yardımıyla yapılacağını yazan gazete, dün en az 33 bin litre yakıt kapasiteli bir tankerin, Rum Yönetiminin ve diğer devletlerin yangınların söndürülmesiyle ilgili tüm hava araçlarına hizmet edeceği konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Gazete Rum Orman Dairesinin, helikopterlere hızlı bir şekilde yakıt ikmali yapılmasının, operasyon sayısının artması, aynı zamanda güzergâhın zamanın kısalmasıyla, yangınların söndürülmesine yardımcı olacağını düşündüğünü ekledi.

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Rum KesimiYangın SöndürmeHava AracıHaberGündemKıbrıs
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