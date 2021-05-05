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Rum Kesiminde aşı kuyruğunda bayılanlar oldu

Limasol’da dün, aşı yaptırmak için “Spiros Kiprianu Aşı Merkezi”ne gidenlerden bazılarının, sıcak hava ve uzun bekleme süresi nedeniyle baygınlık geçirdiği bildirildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:59
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Rum Kesiminde aşı kuyruğunda bayılanlar oldu

Haravgi gazetesi, aşı randevusu olan bazı kişilerin, randevu saatlerine önceden gelmesi nedeniyle merkezde yığılma yaşandığını ve 200’den fazla kişinin, aşı olabilmek için güneşin altında beklemek zorunda kaldığını yazdı.

Haberde, bazı vatandaşların da durumu protesto ettikleri belirtildi.

KKTC’DE YAŞAYAN RUM VE MARONİTLERİN AŞI YAPTIRAMAMASINDAN KKTC MAKAMLARININ SUÇLU OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Hükümeti’nin KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin Güney Kıbrıs’a geçerek aşı yaptıramamasının sorumlusunun KKTC makamları olduğunu iddia ettiğini yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin geçişlerdeki yasağın kaldırılması için girişimde bulunduğu; ancak KKTC makamlarının epidemiyolojik durum nedeniyle bunu engellediği öne sürüldü.

Gazete, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, komiserliğin UNFICYP aracılığıyla neredeyse her gün kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması için girişim yaptığını ve negatif PCR testi ile günübirlik kısa süreli geçişlere izin verilmesini talep ettiğini açıkladığını yazdı.

TAM KAPANMA VE HIZLI AŞILAMANIN SONUÇLARI BİR İKİ GÜNE BELLİ OLACAK

Gazetenin bir başka haberinde de, Güney Kıbrıs’taki tam kapanma ve hızla devam eden aşılamanın sonuçlarının bir-iki güne belli olacağı ifade edildi.

Haberde, kapanma ve aşılama sonrası oluşacak yeni epidemiyolojik görüntünün, özellikle turizm sezonu açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Son Güncelleme: 05.05.2021 12:00
Anahtar Kelimeler:
Cyprus CoronavirüsAşı Kuyruğu
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