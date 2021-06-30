Rum Kesiminde Koronavirüs Tedbirleri

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık, Çalışma, Maliye, Savunma, Ticaret ve Sanayi bakanlarının bugün bir araya gelerek, aşı olanlara, olmayanlara yönelik uygulanacak tedbirler konusunda tavsiye kararlarını ele alacaklarını yazdılar.

Gazete, bugünkü toplantıdan çıkacak olan tavsiye kararların, Cuma günü gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından görüşülüp değerlendirildikten sonra onaylanacağını belirtti.

Gazete hükümetin şu anki hedefi arasında gençlerin aşılanması veya aşıya yönelik teşvikin bulunduğunu da anımsattı.

VAKA SAYISI 300’LERİ GEÇTİ

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan vaka sayısının 300’leri geçtiğini yazdı.

Habere göre, hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı 59, bunlardan 20’sinin durumu ise ciddi olarak nitelendirildi.