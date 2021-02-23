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RUM KESİMİNDE SPORDA TACİZ İDDİALARI MAHKEMELİK OLUYOR

 Güney Kıbrıs’ta, spor alanındaki cinsel istismarla ilgili dört suçlamanın ardından, ilk davanın adalete sevk edildiği haber verildi.

23 Şubat 2021 Salı 15:44
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RUM KESİMİNDE SPORDA TACİZ İDDİALARI MAHKEMELİK OLUYOR

 Güney Kıbrıs’ta, spor alanındaki cinsel istismarla ilgili dört suçlamanın ardından, ilk davanın adalete sevk edildiği haber verildi.

Konuyla ilgili polisin eline ulaşan davaların arttığını da yazan Fileleftheros, manşet haberinde, cinsel istismar suçlamalarıyla alakalı olarak eski bir metropolit, siyasetçi ve bir doktorun Rum tarafındaki yetkililerin merceğinde olduğunu belirtti.

Şu an bu konuyla alakalı araştırılmakta olan 10 suçlama bulunduğunu yazan gazete, Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis’in dün, spor alanındaki cinsel saldırılarla ilgili polise ait ilk iki dosyanın kendisine iletilmesinden 3 gün sonra, polise ilk davayı mahkemede dosyalama direktifi verdiğini haber verdi.

İlk davanın eski antrenörleri tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden sporcularla alakalı dört suçlamayla ilgili olduğu belirtildi.

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