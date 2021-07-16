Rum Kesiminde Vaka Sayısında Dün Yeniden Rekor Kırıldı

Fileleftheros gazetesi, randevusuz aşı merkezilerindeki aşı stoğunun iki saat içerisinde tükendiğini ve bazı merkezlerde küçük çaplı gerginlikler yaşandığını yazdı.

Gazete, her ilçede bulunan birer merkeze önce 100’er aşı gönderildiğini ve yoğunluk yaşanmasıyla birlikte Rum Sağlık Bakanlığı’nın merkezlerin bazılarına ek aşı gönderdiğini kaydetti.

Haberde, randevusuz aşı merkezlerinde dün, toplam 552 doz aşı yapıldığı ifade edildi.

ACİLİYET TEŞKİL ETMEYEN TÜM AMELİYATLAR ERTELENDİ

Öte yandan Alithia gazetesi ise, artan Covid-19 vakaları nedeniyle devlet ve özel hastanelerdeki aciliyet teşkil etmeyen tüm ameliyatların ertelendiğini yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın dün verdiği talimatla, acil olmayan ve hayati tehlike durumunun söz konusu olmadığı tüm ameliyatların ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

VAKA SAYISINDA DÜN YENİDEN REKOR KIRILDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Covid-19 vakalarında dün yeniden rekor kırıldığına işaret etti.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre 67 bin 205 Covid-19 testi çerçevesinde 1152 yeni vaka tespit edildiği ve hastanede tedavi gören kişi sayısının 181; sağlık durumu kritik olan kişi sayısının da 48 olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başlangıcından düne kadar toplam 88 bin 457 Covid-19 vakası kaydedildi.