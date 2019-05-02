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Rum Kesimi'nde Yıllık 100 Milyon Euro'luk Tıbbi Kenevir İhracatı

Rum kesiminin, yıllık 100 milyon Euro’luk tıbbi kenevir ihraç etme perspektifine sahip olduğu belirtildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:19
Rum Kesimi'nde Yıllık 100 Milyon Euro'luk Tıbbi Kenevir İhracatı
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Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalara dayanarak, Rum kesiminin tıbbi kenevir ticaretinden, 100 milyon Euro tutarında yıllık ihracat perspektifine sahip olduğuna dikkat çekti.
Açıklamasında devletin amacının, Güney Kıbrıs’ın bir araştırma ve geliştirme merkezine dönüştürülmesi olduğunu da söyleyen İoannu, bunun ise tıbbi kenevir yetiştirilmesi, üretilmesi ve ihraç edilmesi aynı zamanda üniversite kliniklerinin ileriye götürülmesiyle sağlanabileceğini belirtti.
Tıbbi kenevire olan talebin gittikçe arttığını da söyleyen Rum bakan, az sayıda ülkenin üretim için izin verdiğini ifade etti.

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Gazeteye göre “yetkili bir kaynak” ise açıklamasında, hali hazırda onlarca yabancı şirketin özel girişimleri geliştirmekle ilgilendiklerini ifade etmesine bağlı olarak, tıbbi kenevir ihracatı perspektiflerinin oldukça büyük olduğuna işaret etti.
Tıbbi kenevirin, seraların içerisindeki saksılarda yetiştirileceğini ve bunların Rum Bakanlar Kurulunun lisans vereceği üç şirket tarafından idare edileceğini yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığından bir yetkilinin açıklamalarına dayanarak, seraların 20 dönüm alana sahip olacağını ve bunların içerisine 20 bin kenevir bitkisi ekileceğini kaydetti.
Her bitkinin 150 gün içerisinde yaklaşık yarım kilo kuru madde ürettiği ve devletin yaklaşık her 5 ayda bir, her 9 bin kilo için 45 milyon Euro para alacağını ekledi.

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Son Güncelleme: 02.05.2019 11:23
Anahtar Kelimeler:
Rum Kesimi
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